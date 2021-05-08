Uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'da jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Puslu"nun katılımıyla düzenlenen operasyonda, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine yakın bir koruluk alanda uyuşturucu gizlendiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram bonzai bulundu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.V.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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