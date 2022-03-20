Son dakika haberleri! Amasya'da karda ıslanan köpek polis noktasına sığındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Amasya'da karda ıslanan köpek polis noktasına sığındı

20.03.2022 15:54
Son dakika haberleri! Amasya'da karda ıslanan köpek polis noktasına sığındı

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya'da kar yağışında ıslandığı ve üşüdüğü için uygulama noktasına sığınan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı.

Amasya'da kar yağışında ıslandığı ve üşüdüğü için uygulama noktasına sığınan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı.

Göllü Bağları mevkisinde, sahipsiz köpek soğuk ve karlı havada polis uygulama noktasına geldi.

Kar yağışında ıslanan ve üşüyen köpeği içeri alan ekipler, ısıtarak karnını doyurdu.

Uygulama noktasında görevli komiser yardımcısı Aykut Yerevur, köpeğin ilk geldiği anda durumunun çok kötü olduğunu ısınınca ve karnı doyunca kendine geldiğini söyledi.

Köpeği sahiplendiklerini ve bundan sonra bakmaya karar verdiklerini anlatan Yerevur, "Kar yağıyor, dışarıda da sokak hayvanlarımız var. Bu minik bizim uygulama noktamıza sığındı. Biz de polis arkadaşlarla beraber bu hayvanın karnını doyurduk, ısıttık. Ona sıcak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. O Allah'ın bir varlığı, bu şekilde o cana sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

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Amasya, Polis, Köpek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Amasya'da karda ıslanan köpek polis noktasına sığındı - Son Dakika


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