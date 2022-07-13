İddiaya göre, havaya ateş açanlardan Selahattin A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya 'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Amasya'da 'maganda kurşunu' isabet eden genç kız öldü - Son Dakika

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