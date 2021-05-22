Bu arada, kazı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım