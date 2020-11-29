Son dakika haberleri! Amasya'da müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Amasya'da müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı
29.11.2020 22:33
Son dakika haberine göre Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesinde, Yakup Ceylan ve 2 çocuğu, evde olduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıktı.
Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Beşir Aygır, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı