Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

16.05.2022 13:48

Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Amasya'da yangın çıkan iş yerinde dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hacılar Meydanı'nda bir kuaförde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde alçıdan yapılan dekorun arasına bir kedinin sıkıştığını fark eden itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen hayvanı dışarı çıkararak su içirip, yıkadı.

Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.

Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

YORUMLAR
500
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Kahramankazan'da evlerinde yangın çıkan baba ile oğlu dumandan etkilendi Kahramankazan'da evlerinde yangın çıkan baba ile oğlu dumandan etkilendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement