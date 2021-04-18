Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ - Son Dakika

Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

18.04.2021 15:48

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİAMASYA Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edilip, proje ve etüt bedelinin hesaba yatırıldığı duyurdu.

AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edilip, proje ve etüt bedelinin hesaba yatırıldığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Amasya'da düzenlenen mitingde, kente 600 yataklı şehir hastanesi projesinin müjdesini verdi. Bunun üzerine 2021 yılı başında açıklanan yatırım programında da Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duyurusu yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek açıklamada bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edilip, proje ve etüt bedelinin hesaba yatırıldığı duyurdu. Masatlı, "Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan ve mülkiyeti Orman Bakanlığı'na ait olan 144 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde 600 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması için gerekli ön izinler alındı. Söz konusu proje Sağlık Bakanlığımızın 2021 yılı yatırım programına dahil edilerek, tesisin 3 milyon TL proje-etüt bedeli hesabımıza aktarılmıştır? dedi.

'EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'DE'

2020 yılında 10, 2021 yılında ise tam teşekküllü 4 ambulansın daha acil yardım ekiplerinin kullanımına sunulduğunu belirten Masatlı, 'Hastalarımızı hızla sevk edip en son teknik ve imkanlarla tedavi edilmesinim sağlıyoruz. ve yaptığımız bu işlemler halkımız tarafından büyük taktir toplamaktadır. Yine hastanemizdeki yüksek standartlar her türlü tıbbi cihazlarla desteklenmiştir. Nitelikli yatak sayılarımızda hızla artırılmaktadır. 934 hastane 8 bin Aile Sağlığı Merkezi ve 14 binin üzerinde sağlık tesisimizle 1 milyon 100 bin kişilik sağlık ordumuzun öz verili çalışmaları ile dünyanın en iyi sağlık sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndedir. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Mustafa Masatlı, Yatırım, Hastane, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! AMASYA AMASYA'YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ - Son Dakika


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