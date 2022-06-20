Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı

20.06.2022 10:29
Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberleri... Brezilya polisi, iki hafta önce Amazon ormanlarında öldürülen İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira davasında 5 şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

Brezilya polisi, iki hafta önce Amazon ormanlarında öldürülen İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira davasında 5 şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Brezilya polisi bugün 5 şüphelinin daha cesetlerin saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını duyurdu. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri açıklanmazken, polis cinayete karışan tüm şahısların bulunması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Şimdiye kadar İngiliz gazeteci ve araştırmacıyı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı, kardeşi Oseney da Costa ve Jeferson da Silva Lima adında 3 kişi tutuklanmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 3. şüpheli tutuklandı Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 3. şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı Son dakika haberleri | Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement