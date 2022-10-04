AMBULANSLA GELENE KADAR, YARALININ BAŞINDAN AYRILMADILAR - Son Dakika
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AMBULANSLA GELENE KADAR, YARALININ BAŞINDAN AYRILMADILAR

04.10.2022 11:58

BİLECİK'te minibüsün aynasıyla çarparak yaraladığı Metin B., yere düşerek park halindeki bir aracın altına girdi.

BİLECİK'te minibüsün aynasıyla çarparak yaraladığı Metin B., yere düşerek park halindeki bir aracın altına girdi. Tesadüfen yoldan geçen 2 kadın güvenlik görevlisi Metin B.?yi sağlık ekipleri gelene kadar teselli ederek başından ayrılmadı. Yüzünden yaralanan Metin B. hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Utku U.?nun kullandığı 11 AAN 139 plakalı minibüsün yoldan geçerken aynasıyla çarptığı Metin B. yere düşerek park halindeki bir otomobilin altına girdi. Utku U. aracını durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada tesadüfen caddeden geçen 2 kadın güvenlik görevlisi aracın altındaki Metin B.?yi görerek yardım etti. Yaralının başından ayrılmayan kadınlar, Metin B. ile konuşarak uzun süre teselli etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Metin B.?yi aracın altından çıkarıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Metin B.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMBULANSLA GELENE KADAR, YARALININ BAŞINDAN AYRILMADILAR - Son Dakika

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