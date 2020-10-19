Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı - Son Dakika

Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı

19.10.2020 13:55

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorundan düşerek ağır yaralanan kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorundan düşerek ağır yaralanan kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatma Duman (73), çapa motorunun üzerinde yolculuk yaparken düşen çantasını tutmak istediği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.

Ağır yaralanan kadının yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Duman, ambulans helikopterle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı
Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı
Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı
Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı

Ambulans, Malatya, Darende, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ambulans helikopter çapa motorundan düşen kadın için havalandı - Son Dakika

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