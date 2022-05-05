Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

05.05.2022 20:09
Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 55 ABC 19 plakalı ambulans ile kavşaktan dönüş yapan Bekir Y'nin kullandığı 34 DVZ 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan görevli sağlık personelleri Elif Ö. ve Eda B. yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Ambulans, Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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