Son dakika haberleri! Ambulans karda mahsur kaldı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde ambulans, tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı.

Taşova'da alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı Şeyhli köyüne hasta için giden bir ambulans akşam 17.00 sıralarında köyden dönerken 15 santimetreyi bulan kar ve tipiden dolayı yolda kaldı. Bakırpınar (Cırıklar) mezrası 1200 rakımlı Duayeri mevkisinde yoğun tipi yağışı ve sıfırın altında 2 derece sıcaklıkta mahsur kalan ambulans, mezradan gelen bir traktör yardımıyla kurtarılarak yoluna devam etti. - AMASYA