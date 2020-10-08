Kazada ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sağlık görevlilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 46 FL 915 plakalı ambulans, seyir halindeyken aynı yönde trafik ışıklarında bekleyen Cuma K. idaresindeki 46 NR 966 plakalı otomobile çarptı.

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