Son dakika haberleri | Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı
08.10.2020 16:46
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 46 FL 915 plakalı ambulans, seyir halindeyken aynı yönde trafik ışıklarında bekleyen Cuma K. idaresindeki 46 NR 966 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sağlık görevlilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim