Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde - Son Dakika

Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde

05.05.2021 11:13
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde, System.String[]

eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım Can Kurtarma Şubesi Müdür Yardımcısı Nuray Sancaklı, "Yangın müdahalelerinde, ekiplerle beraber ambulans hizmeti de vermekteyiz.

eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım Can Kurtarma Şubesi Müdür Yardımcısı Nuray Sancaklı, "Yangın müdahalelerinde, ekiplerle beraber ambulans hizmeti de vermekteyiz. Ayrıca hasta nakil hizmetlerimiz tamamlandıktan sonra mesai bitiminde Sağlık Bakanlığı 112 ekipleriyle birlikte entegre şekilde acil sağlık hizmetleri vermekteyiz. Can ve mal güvenliği çok önemli hem yangınlara müdahale sırasında hem acil hizmetler sunduğumuzda trafikteki güvenli sürüş eğitimleri etrafta canlı, cansız bütün varlıkların korunması, ambulans içindeki personel ve hastanın güvenliği açısından son derece önemli. Profesyonel anlamda ilk defa güvenli sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. Rutin olarak 2 yılda bir bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu."AMBULANS SÜRÜCÜLERİ ARKADA TAŞIDIKLARI VAKAYI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GÖTÜRMESİ LAZIM"Ambulans şoförlerine eğitim veren Sürüş güvenliği uzmanı Utku Uzunoğlu, "Sürücülere hem teorik olarak, hem de uygulamalık olarak hazırladığımız bir müfredatımız var bunu uyguluyoruz. Bu eğitimde amaç sürücünün a noktasından b noktasına en hızlı şekilde gitmesi değil. Günün sonunda ambulans sürücüleri arkada taşıdıkları vakayı güvenli bir şekilde götürmesi lazım. Bir hayat kurtarmaya çalışırken başka bir yerde hem kendilerini hem de trafiği riske atmamaları lazım. Biz bu eğitimin ismine 'güvenli ambulans sürücülüğü' diyoruz. Biz burada araç hakimiyeti üzerine, hem de yol güvenliği farkındalığı üzerine çalışıyoruz. Örneğin kaygan zemin istasyonunda aracın kuru zemindeki fren mesafesi ile kaygan zemindeki fren mesafesini bu iş için hazırlanmış güvenli bir ortamda deneyimliyoruz. Sürücüler bunu bu ortamda gördüklerinde gerçek hayatta başlarına neler gelebileceğini anlıyorlar" şeklinde konuştu.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ BİRKAÇ YANLIŞIMIZ VARMIŞ"Eğitimini tamamlayan ambulans şoförü Mevlüt Yaşdal, "Ben yaklaşık 14 yıldır Hızır Acil biriminde çalışıyorum, bunun 10 yılı sağlık personeli olarak, son 4 yılı sürücü personel olarak devam ediyorum. Bu süre içerisinde daha önce böyle profesyonel bir eğitim almamıştık. Açıkçası buraya gelirken neler olacağını pek tahmin edemiyordum ama bu zamana kadar bizim doğru bildiğimiz birkaç yanlışımız varmış. Sağ olsun hocalarımız sayesinde bunu düzelttik. Bu eğitim bireysel olarak bana pek çok şey kattı. Acil bir hastayı sadece hızlı bir şekilde hastaneye götürmek, ulaştırmak değil mesele. Çok yoğun trafiğin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Hastayı hastaneye götürürken etrafımızdaki insanları tehlikeye atmamız gerekir. Çünkü onlar bize yol vermek için üstün bir çaba sarf ediyorlar" dedi. 1 yıllık ambulans şoförü olan Berat Atakan Arcunlu, "Bu şekilde İstanbul trafiği içinde daha güvenli. Hem kendi canımız, hem arkada taşımış olduğumuz hastanın, etrafımızdaki insanların can güvenliği açısında aldığımız eğitim başarılı oldu" diye konuştu.

- İstanbul

Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde

istanbul büyükşehir belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde - Son Dakika


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