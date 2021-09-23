Ambulans şoförü insan kaçakçısı çıktı - Son Dakika

Ambulans şoförü insan kaçakçısı çıktı

ANKARA - Yurda İran sınırı üzerinden kaçak yollarla girip önce Diyarbakır'a ardından da Ankara'ya getirildiği tespit edilen 25 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahısların organizatörlüğünü yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Organizatörlerden birisinin ise ambulans şoförü olduğu öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yöntemlerle İran üzerinden giriş yapan yabancı uyruklu şahısların önce Diyarbakır'a oradan da Ankara'ya getirileceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara - Niğde otoyolunda söz konusu yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunabileceği şüpheli bir minibüs ile organizatörlerin içerisinde bulunabileceği şüpheli otomobili durdurdu.

Minibüste yapılan arama sonucunda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen, kimlik ve pasaport bilgisi bulunmayan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan diğer araçta ise organizatör olduğu anlaşılan Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 5 organizatör ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organizatörlerden birisinin ambulans şoförü olduğu ortaya çıktı

Göçmenlerin kanun dışı yollarla ülkeye girişini sağlayan organizatörlerden Y.K.'nin ise ambulans şoförü olduğu ve bu işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığını organize ettiği öğrenildi.