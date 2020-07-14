Son dakika haberleri | Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

Gelen son dakika haberlerine göre - Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu Kamyon sürücüsünün ehliyetine el konuldu Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün cezası belli oldu.

- Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

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Kamyon sürücüsünün ehliyetine el konuldu

ÇANKIRI - Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün cezası belli oldu. Sürücüye para cezasının yanı sıra ehliyetine el konuldu.

Çankırı - Kızılırmak Karayolunda seyir halindeki bir ambulans önünde ilerleyen kamyondan siren çalarak yol istedi. Bunun üzerine adeta yarışa giren kamyon sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Plakası belirlenen kamyon sürücüsüne 2 bin 963 lira idari para cezasının yanı sıra 2 ay ehliyetine el konuldu.

"Ehliyetine 2 ay el konuldu"

Olayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamyon sürücüsünün tespit edildiğini açıkladı. Vali Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili şahsa 2 bin 963 lira para cezası uygulanmış ve 2 ay ehliyetine el konulmuştur" açıklamasıyla paylaşımda bulundu.

Çankırı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika
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