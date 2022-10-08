Son dakika haberleri! Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

08.10.2022 00:57
Son dakika haberleri! Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeli bulunan ambulansı kaçıran ve 3 araca çarparak kaza yapan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeli bulunan ambulansı kaçıran ve 3 araca çarparak kaza yapan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı. Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Ş., mahkemece tedavi görmek üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaçırılan ambulans, trafikte seyir halindeyken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. - NEVŞEHİR

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Fatih Erbakan: 'Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor' Fatih Erbakan: 'Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor' Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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