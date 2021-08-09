Son dakika... Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı Gaziantep'te, vakadan dönen ambulans ile otomobil çarpıştı.

Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı GAZİANTEP - Gaziantep'te, vakadan dönen ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kavaklık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vaka dönüşü noktasına seyir halindeki ambulans ile düğün konvoyundan bulunan 27 D 6679 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı, sağlık çalışanları, olay yerine gelen başka ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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