Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ

30.04.2022 09:59

Son dakika gündem haberine göre AKSARAY'da kendisini taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu yaralanan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AKSARAY'da kendisini taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu yaralanan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında bağlı olduğu cihazların çıkması sonucu bir süre de nefessiz kalan Yasmin'in annesi Hilal Salman, "O ambulanstan sağ çıkmamız büyük mucizeydi. Tıbbi cihazlarımız da zarar gördü. Şu an dualarınıza ve yardımlarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hastaneden gelecek iyi haberi bekliyoruz" dedi.

Adana'da yaşayan kurye Vedat Salman (23) ile hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Hilal Salman (21) çiftinin SMA Tip-1 hastası bebekleri Yasmin Elif, rutin kontrolleri için İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. 26 Nisan günü evlerine dönmek için yola çıkan Hilal Salman ile minik kızını taşıyan özel ambulans, saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 32'nci kilometresinde takla attı. Kazada, devrilen reflü yatağının altında kalan Yasmin Elif yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasmin Elif Salman, burada 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan bebeğin enfeksiyon değerlerinin düşürülmesi için tedavisi sürüyor.

CİHAZLAR ZARAR GÖRDÜ

Anne Hilal Salman, "Ambulansın halini herkes gördü. Ölümden döndük. Ambulansın içinde üzerimize devrilen eşyaların arasında 5 dakika kızımı aradım. Bulduğumda bütün cihazlarından ayrılmıştı. O sırada trakesinden kaçan toz, toprak sonucu kızımda enfeksiyon meydana geldi. Aksaray'da ateş ve enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle Adana'ya sevk ettiler. Yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi alıyor. Kaza sırasında aspirasyon, oksimetre, ventilatör, nemlendirici ve oksijen cihazlarımızda zarar gördü" diye konuştu.

Kazanın ardından hala uyuyamadığını dile getiren Hilal Salman, sözlerine şöyle devam etti:

"O gün ki çığlıklarım hala kulağımdan gitmiyor. Uykuya daldığım an o günü rüyamda görüyorum ve hemen kabusla uyanıyorum. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdayım. O ambulanstan sağ çıkmamız bile büyük bir mucize. Yasmin'in şu an her zamankinden daha fazla dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacı var. Valilik onaylı kampanyamız 4 aydır devam ediyor. 1 lira dahi olsa ona destek olarak bizi bu süreçten kurtarabilirsiniz. Yasmin bu ülkenin evladı ve sizler onu hayatta tutabilirsiniz. Yasmin daha önce de 3 ay yoğun bakımdaydı. 1 haftadır bizimle birlikte ama bu kaza bizi yeniden ayırdı. Kızımın kaza sırasında üzerinde yattığı yastığı, giydiği kıyafetleri ve taktığı bandanasını koklayarak ayakta durmaya çalışıyorum. Hastaneden ayrılamıyorum ve gelecek iyi haberi bekliyorum."

Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ
Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu Son dakika haberi: Burdur'da elektrik akımına kapılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı Son dakika haberi: Burdur'da elektrik akımına kapılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | AMBULANSTA KAZA GEÇİREN SMA'LI YASMİN'İN ANNESİ: HASTANEDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement