Son dakika haberleri | AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA TAŞLI VE SOPALI KAVGA 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA TAŞLI VE SOPALI KAVGA 3 YARALI

03.07.2022 17:54

Son dakika haber... DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde komşu amca çocukları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 1'i tarafları ayırmaya çalışan komşuları olmak üzere 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde komşu amca çocukları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 1'i tarafları ayırmaya çalışan komşuları olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525'inci Sokak'ta meydana geldi. Komşu olan ve aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında sokakta yaşanan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i tarafları ayırmaya çalışan komşuları olmak üzere 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya devam eden tarafları biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA TAŞLI VE SOPALI KAVGA 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA TAŞLI VE SOPALI KAVGA 3 YARALI - Son Dakika
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