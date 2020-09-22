Son dakika haberi: Amerikalı gazetecinin eşi ifade verdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Amerikalı gazetecinin eşi ifade verdi
Bir son dakika haberine göre Özgür EREN / İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi.
Özgür EREN/ İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi.
Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), Kemankeş sokakta kalacakları otelin önünde Samsun'dan geldikleri aracın içinde ölü olarak bulunmuştu. Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine geldi. Rossie İndira Vltchek ifade verdikten sonra buradan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:52 - Kaynak: DHA
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