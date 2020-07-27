Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon en çok sahada kalan isim Brezilyalı Amilton Minervino da Silva oldu. Brezilyalı oyuncu, 728 maçta toplam 2 bin 146 dakika forma giydi, takımına 2 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu ikinci yarıdaki büyük çıkışıyla 45 puanla 9. sırada tamamlayan Antalyaspor'a 32 farklı futbolcu katkı sağladı. En fazla süre alan oyuncu ise 28 maçta toplam 2 bin 146 dakika ile Amilton oldu. Bu futbolcu ayrıca takımına 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

24 maçta 2 bin 90 dakika sahada kalan Ondrej Celustka ikinci, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika oynayan Ruud Boffin üçüncü, 23 mücadelede 2 bin 46 dakika görev alan Nazım Sangare ise dördüncü sırada yer aldı. Bu 4 oyuncu aynı zamanda 2 bin dakika barajını geçen futbolcular olarak da dikkat çekti.

FTA Antalyaspor'da bin dakika barajını geçen 13 futbolcu var. Sırasıyla, bin 818 dakika ile Ufuk Akyol, bin 798 dakikayla Hakan Özmert, bin 530 dakika ile Fedor Kudriashov, bin 350 dakikayla Veysel Sarı, bin 341 dakika ile Fredy Ribeiro, bin 340 dakikayla Gustavo Blanco, bin 294 dakika ile Paul Mukairu, bin 280 dakikayla Bünyamin Balcı, bin 241 dakika ile Charles da Silva, bin 143 dakikayla Grando Chico, bin 129 dakika ile Doğukan Sinik, bin 97 dakikayla Adis Jahovic ve bin 5 dakika ile Eren Albayrak yer aldı.

32 FUTBOLCU OYNADI

Sahada yer alıp 90 dakikanın altında forma giyerek en az oynayan isimler ise toplam 73 dakika ile Salih Dursun, 37 dakikayla Harun Alpsoy ve 8 dakika ile Mevlüthan Ekelik.

Antalyaspor'da bu sezon toplam 32 futbolcu forma giydi. Maç kadrosuna girip forma şansı bulamayan isimler Harun Kavaklıdere, Yakup Mert Çakır, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar, Erman Herman Vardar, Mustafa Acar, Mustafa Erdilman, Serdar Poyraz, Cenk Şen, Talha Bulut ve Aly Cissokho oldu.

( İsa Akar/İHA)