Son dakika haberleri... "Amirallerin Montrö bildirisi" davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... "Amirallerin Montrö bildirisi" davasının görülmesine başlandı

21.03.2022 10:24
Son dakika haberleri... "Amirallerin Montrö bildirisi" davasının görülmesine başlandı

Son dakika gündem haberi: Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan bazıları ile müdafileri katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Bugünkü celsede, sanıklardan Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol ve Atilla Kezek'in savunma yapması bekleniyor.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan 2021'de Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüpheliler, 13 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, diğer şüpheliler ise 21 Mayıs 2021'de ifadeye çağrılmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Mahkemenin, Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.

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Atilla Kezek, Emekli, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasının görülmesine başlandı - Son Dakika


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