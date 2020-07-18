Son dakika haberleri... 'Ana Fatma' ismi Tunceli'deki anaokulunda yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Ana Fatma' ismi Tunceli'deki anaokulunda yaşatılacak

Son dakika güncel haberi... TUNCELİ'de, Hz. Muhammedi'n kızı ve Hz. Ali'nin eşi Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, valilik tarafından yapımı yeni tamamlanan anaokuluna verildi.

TUNCELİ'de, Hz. Muhammedi'n kızı ve Hz. Ali'nin eşi Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, valilik tarafından yapımı yeni tamamlanan anaokuluna verildi.

Tunceli yöresinde Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi anaokulunda yaşatılacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İnancımıza göre kutsal sayılan, bölgemizde Hz. Fatıma'ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, artık Tunceli'de anaokulumuzda yaşatılacak. Halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Ana Fatıma; Hz. Muhammed'in (S.A.V) kızı, Hz. Ali'nin eşi Hz. Hasan ile Hüseyin efendilerimizin annelerine atfedilir. Hz. Fatma'nın tarihsel süreçte bu bölgeye hiç gelmemesine rağmen onun adı ile anılması bu bölgedeki insanların Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve onun Ehl-i Beyti'ne duyduğu saygı, sevgi ve bağlılığının en büyük göstergesidir."

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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Ana Fatma' ismi Tunceli'deki anaokulunda yaşatılacak - Son Dakika
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