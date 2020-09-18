Son dakika haberleri: Ana Kucağı'nda eğitim başlıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik geçen yıl hizmete açtığı Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde 2020-2021 eğitim dönemi 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitimin her kademesinde farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde de bir ilki gerçekleştirip, geçen yıl Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerini hizmete açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak, 48-68 aylık (Ocak 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında doğan) çocuklara ücretsiz eğitim veren Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri, 2020 - 2021 eğitim döneminde de kapılarını 21 Eylül Pazartesi günü açıyor.

Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlamak maksadıyla hayata geçirilen, sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitimin uygulandığı Ana Kucağı'nda korona virüs salgınına karşı her türlü tedbir alındı. Bu yıl Gürsu Ana Kucağı'nın da eklenmesiyle 7 merkezde verilecek eğitimlerden 400 öğrenci yararlanacak. 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasındaki uyum döneminde sadece Pazartesi - Çarşamba ve Cuma günleri eğitim verilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde görev alacak 41 öğretmen de seminer dönemini başarıyla tamamladı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan eğitimlerde kurum içi oryantasyon, zihin haritaları eğitimleri ve yeni dönemde işlenecek konular ele alındı. - BURSA