GİRESUN'un Güce ilçesinde Ayşe Zor (88) ve oğlu Bilal Zor (64), koronavirüs nedeniyle 25 gün arayla hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Giyimli Mahallesi'nde oturan Ayşe Zor, 15 Nisan'da Covid-19 teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Ayşe Zor, 21 Nisan'da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. İlçede toprağa verilen anne Ayşe'nin oğlu Bilal Zor da koronavirüse yakalanınca, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor, bu sabah hayatını kaybetti. İlçede kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor, annesinin yanına defnedildi.