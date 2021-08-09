Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen, Azerbaycanlı 22 medya mensubuna yönelik "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Polis Akademisi'nin Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal konuşma yaptı.

Bugüne kadar 38 ülkeden 277 katılımcıyla icra edilen "Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin" Polis Akademisi'nin uluslararası açıdan önemli projelerinden biri olduğunu söyleyen İnal, eğitimin aynı zamanda "zor şartlar eğitimi" olduğunu kaydetti.

İnal, "Olağanüstü durumlarda medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının bu işi nasıl icra etmesi, kendi güvenliklerini nasıl sağlaması, doğru ve nitelikli haberi dünyaya nasıl aktarması gerektiği konusunda bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacağız." dedi.

"AA'nın 101 yıllık tecrübesi çok kıymetli"

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da ilk defa 2012 yılında gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin bu yıl 18'incisinin düzenlendiğini hatırlattı.

Peru, 101 yıllık bir kurum olan AA'nın tecrübesinin, söz konusu eğitim açısından çok kıymetli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"En son yine Karabağ savaşında gördük ki Türkiye, Azerbaycan'ın sesi oldu. Oradaki gerçekleri tüm dünyaya yansıtmaya çalıştı. Biz de bu bilgileri Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Onların da aynı şekilde dünyaya seslerini çok net, rahat bir şekilde duyurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu tip çalışmalarımız devam edecek. Ajans olarak biz üzerimize düşen her türlü görevi paydaşlarımızla birlikte yerine getirmeye çalışacağız."

Polis Akademisi güvenlik, AA ise gazetecilik boyutunu anlatacak

AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar da medya mensuplarının, savaş bölgelerinin yanı sıra kriz ve afet bölgesi ile orman yangınları, sel gibi olağanüstü durumlarda güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını eğitim sayesinde öğreneceğini kaydetti.

Bayraktar, eğitim sürecinde Polis Akademisi aracılığıyla işin güvenlik kısmının, AA aracılığıyla da gazetecilik boyutunun ele alınacağını dile getirerek, "Haberi nasıl vermeliyiz, manipülasyona ve propagandaya nasıl karşı durmalıyız ve nasıl sorumluluk sahibi bir şekilde yayın yapmalıyız, bunları konuşacağız." ifadesini kullandı.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise TİKA'nın faaliyetlerinde önceliğin soydaş topluluklar olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü insan paylaşmaya yakınlarından başlar. Dolayısıyla Azerbaycan bizim için her zaman birinci derecede öncelikli olarak iş birliği yaptığımız bir ülke." dedi.

Polat, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı kapsamında şu ana kadar bine yakın medya mensubuna eğitim verildiğini, diplomasi, enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi muhabirliği gibi eğitimleri içeren bu programda, Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ise özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından eğitim, AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar'ın verdiği "Savaş Muhabirliği Dersi" ile başladı. Katılımcılar daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının da eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliğini taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Serti?kası" alacak.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı başlıkta verilecek eğitim, 12 gün sürecek ve 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat dersten oluşacak.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar yaşatılarak öğretilecek.