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Son dakika haberleri! Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

31.05.2021 12:07
Son dakika haberleri! Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı, System.String[]

Son dakika habere göre Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Takım sporlarında, 25 yıl önce Koraç Kupası'nı alarak, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını kazandıran lacivert-beyazlı takım, 2017-2018 sezonunda THY Avrupa Ligi'ni son sırada bitirdikten sonra yeni bir yapılanmaya gitti.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki yapılanmayla kadrosuna, Türk vatandaşlığına da geçen ABD'li Shane Larkin ile James Anderson, Sırp Vasilije Micic, Fransız Rodrigue Beaubois ve Adrien Moerman, Alman Tibor Pleiss ve milli oyuncu Sertaç Şanlı gibi oyuncuları dahil etti.

Daha önce kadrosunda olan ABD'li Bryant Dunston, Hırvat Krunoslav Simon ile Doğuş Balbay'ı da takımda tutan Anadolu Efes, geçen sezon da ABD'li Chris Singleton'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı takım istikrarlı kadrosuyla son üç sezonda Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı performansını kupayla taçlandırdı.

2018-2019'da final oynadı

Anadolu Efes yeni yapılanmasının ilk sezonu olan 2018-2019'da Avrupa Ligi'nde final oynadı.

Lacivert-beyazlı takım, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet sonucunda dördüncü tamamladığı 2018-2019'da play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Barcelona'ya 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Dörtlü Final'deki ilk maçında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu yenen lacivert-beyazlı takım, finalde karşı karşıya geldiği Rusya'nın CSKA Moskova ekibine mağlup olarak sezonu ikinci tamamladı.

Geçen sezon pandemiye takıldı

Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediği 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Lacivert-beyazlı takım, ligde normal sezonun 28 haftalık bölümünü 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider geçti.

Anadolu Efes'in şampiyonluğun en büyük adayı gösterildiği sezon, Kovid-19 salgını sebebiyle 28. haftanın ardından sonlandırıldı.

Sonunda kupaya kavuştu

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2018-2019 ve 2019-2020'da çok yaklaştığı kupaya bu sezon kavuştu.

Ligde normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı.

Seride oynanan 5 maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan lacivert-beyazlı takım, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise bu sezon için büyük yatırımlar yapan Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlı takım, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 86-81 üstünlük sağlayarak, tarihindeki İlk Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Micic ve Larkin şampiyonlukta büyük rol oynadı

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde elde ettiği şampiyonlukta Vasilije Micic ile Shane Larkin büyük rol oynadı.

Ligde bu sezon lacivert-beyazlı takımdan toplam 16 oyuncu forma giyerken, Micic ve Larkin skorer performanslarıyla öne çıktı.

Avrupa Ligi'nde normal sezonun ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, forma giydiği 40 karşılaşmada 16,7 sayı, 4,9 asist ve 2,6 ribaunt ortalamayla oynadı. Sırp basketbolcu, serbest atışlarda yüzde 86,5, iki sayılık atışlarda ise yüzde 56,3 isabet oranıyla mücadele etti.

Shane Larkin ise görev aldığı 35 karşılaşmada 15,1 sayı, 4,1 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları tutturdu. Larkin, serbest atışlarda yüzde 86,2, iki sayılık atışlarda yüzde 51,4 ve üç sayılık atışlarda yüzde 39,2 isabet oranıyla oynadı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Anadolu Efes, son üç sezondaki yatırımlarıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı - Son Dakika Spor


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