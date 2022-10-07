Son dakika haberleri | Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti

Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanaii Başkanı İsmail Demir, Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanaii Başkanı İsmail Demir'in yaptığı sosyal medya paylaşımında Anadolu gemisinin tank operasyonu testinin Altay prototipi ile gerçekleştiğini ve testlerin başarılı olduğunu duyurdu.

Demir sosyal medya paylaşımında, "Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.