Son dakika haberleri | Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti

07.10.2022 20:24

Son dakika haberleri... Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanaii Başkanı İsmail Demir, Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanaii Başkanı İsmail Demir, Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanaii Başkanı İsmail Demir'in yaptığı sosyal medya paylaşımında Anadolu gemisinin tank operasyonu testinin Altay prototipi ile gerçekleştiğini ve testlerin başarılı olduğunu duyurdu.

Demir sosyal medya paylaşımında, "Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

İsmail Demir, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Anadolu Gemi'sinin tank operasyonu testleri başarıyla gerçekleşti - Son Dakika

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