Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazalarda araçlarda bulunan E.T. ve S.T.A yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul İstikameti Gümüşova rampaları mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kilometre arayla 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu 'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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