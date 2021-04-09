Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

09.04.2021 20:55

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karla karışık yağmurun etkili olduğu otoyolun Darıyeri Mengencik mevkisi İstanbul yönünde bariyerlere vuran araca çarpmamak için durmaya çalışan tır, minibüs ve 10 otomobil çarpıştı.

Araçlarda sıkışan 3 kişi, kaza yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekiplerinin çabasıyla bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Ambulanslara alınan 3'ü ağır 8 yaralı, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Otoyolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Minibüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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