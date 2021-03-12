Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, koyun ve tuz yüklü tırların çarpışması ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Baki T. idaresindeki koyun yüklü 33 ABT 430 plakalı tır, otoyolun Küçük Melen mevkisinde, Rıfat H. yönetimindeki 42 J 6382 plakalı işlenmemiş tuz taşıyan tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, tırdan düşen bazı koyunlar telef olurken, tırın kapağının açılmasıyla kaçan koyunların yol kenarında tutulması için önlem alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.