Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nda karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Bayram O. idaresinde ki 19 FH 026 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak karşı şeride geçip, Yunus Ö'nün kullandığı 34 PN 0080 plakalı otomobille çarpıştı.

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