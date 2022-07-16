Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

16.07.2022 17:35

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hafif yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahtaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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