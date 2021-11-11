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Son dakika haberleri | Anadolu Üniversitesinin "Çocukların Matematik Atölyesi" yeniden açılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Anadolu Üniversitesinin "Çocukların Matematik Atölyesi" yeniden açılacak

11.11.2021 08:54
Son dakika haberleri | Anadolu Üniversitesinin

Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Çocukların Matematik Atölyesi, 13 Kasım Cumartesi günü yeni dönem çalışmalarına başlayacak.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Çocukların Matematik Atölyesi, 13 Kasım Cumartesi günü yeni dönem çalışmalarına başlayacak.

AÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan Çocukların Matematik Atölyesi 2017'den beri 2 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze yapılan çalışmalarına ara veren atölye, 13 Kasım'da düzenlenecek törenle yeniden açılacak.

Oda müziği konseriyle başlayacak törende, atölye sunumu gerçekleştirilecek. Açılışın ardından "Oyun temelli matematik" konulu seminer gerçekleştirilecek.

Çocukların Matematik Atölyesi açılışı, Çocuk Üniversitesinin sertifika töreniyle sona erecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Anadolu Üniversitesinin 'Çocukların Matematik Atölyesi' yeniden açılacak - Son Dakika


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