Son dakika haberleri | Anadolu Yakası'nda beklenen yağmur başladı

Son dakika genel haberi... Anadolu Yakası'nda beklenen yağmur başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan uyarılarının ardından Anadolu yakasında kara bulutlarla kaplanan sahil kesiminde yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda beklenen yağmur başladı İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan uyarılarının ardından Anadolu yakasında kara bulutlarla kaplanan sahil kesiminde yağmur etkili oldu. Üsküdar'da da yağmur yağışı etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Öğlen saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da Kız kulesinde ise sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçtı. Oturma alanları ise boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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