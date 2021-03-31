Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. - Son Dakika

Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
31.03.2021 15:33
Son dakika haberlerine göre Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
Son Dakika Kubilay Aka'nın, Çukur'a ölerek veda edeceği ortaya çıktı Hata sollama nedeniyle yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti