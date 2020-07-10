Son dakika haberleri... Ani fren 6 aracı birbirine kattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ani fren 6 aracı birbirine kattı

Son dakika haberine göre Denizli'in Merkezefendi ilçesinde, aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan 6 araç birbirine girdi.

Denizli'in Merkezefendi ilçesinde, aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan 6 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralanın olmadığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı.

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Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zülfikar Orhan idaresindeki 20 UK 090 plakalı Renault marka araç, önünde aniden duran başka bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan 5 araç daha zincirleme kazaya karıştı.


İş çıkışı olması nedeniyle trafiğin yoğun olduğu zaman diliminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle, trafik akışı durma noktasına geldi. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisi ekipleri yol güvenliğini sağladıktan sonra sürücülere alkol kontrolü yaptı. Kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Menderes, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ani fren 6 aracı birbirine kattı - Son Dakika
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