Son dakika haberleri! Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi Kurukavak mevkiinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına arasöz ve helikopterler de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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