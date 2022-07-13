Son dakika haberleri! Anız yangınında ağaçlar zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Anız yangınında ağaçlar zarar gördü

13.07.2022 11:08
Son dakika haberleri! Anız yangınında ağaçlar zarar gördü

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Adıyaman'da, anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Anız yangınında ağaçlar zarar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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