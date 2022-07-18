Son dakika gündem: ANIZ YANGININDA ALEVLER BAHÇESİNE SIÇRAYINCA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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Son dakika gündem: ANIZ YANGININDA ALEVLER BAHÇESİNE SIÇRAYINCA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

18.07.2022 21:11

Son dakika gündem haberi: MANİSA'da, yerleşim yeri ve ormanlık alana yakın bölgede çıkan anız yangını endişe yaratırken, evinin bahçesine kıvılcımların sıçradığı Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi.

MANİSA'da, yerleşim yeri ve ormanlık alana yakın bölgede çıkan anız yangını endişe yaratırken, evinin bahçesine kıvılcımların sıçradığı Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin bir türlü sakinleştiremediği kadın, eline aldığı bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yerleşim yeri ve ormanlık alanın yakınında yakılan anızdan sıçrayan kıvımcımlar çevrede endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Turgutlu ilçe itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı. Alevlerin yerleşim yeri ve ormanlık alana yaklaşmasıyla endişeyi artırdı. Bahçe hortumlarını eline alan ev sakinleri de, yangına müdahale etti.

Yeni yaptırdığı evinin bahçesine kıvılcımlar sıçrayan Makbule Güçlüce (58) sinir krizi geçirdi. Eline hortumu alarak, yangına müdahale Güçlüce, itfaiye ekipleri ve kendisini sakinleştirmeye çalışan mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anız yangını 2 saatlik çalışmanın ardından evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANIZ YANGININDA ALEVLER BAHÇESİNE SIÇRAYINCA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ANIZ YANGININDA ALEVLER BAHÇESİNE SIÇRAYINCA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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