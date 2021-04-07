Bakan Dönmez 2020'de enerji verimliliğine 635 milyon dolar yatırım yaptık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'de salgına rağmen yatırım hızını kesmediklerini belirterek, Geçtiğimiz yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik. Bunun maddi karşılığıysa 158 milyon dolara denk geliyor dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Bakan Dönmez, 2003-2018 yıllarında enerji verimliliği uygulamaları sayesinde sanayi sektörünün nihai enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf ettiklerini bildirdi. Enerji yoğunluğunun azalmasıyla da yıllık 20 milyon ton eş değer petrol azaltımı gerçekleştiğini söyleyen Dönmez, bu azalışın dışa bağımlılığının azalması anlamına da geldiğini kaydetti.

Bakan Dönmez, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı 2017'de ilan ettiklerini anımsatarak, 6 tematik başlık ve 55 eylemle birincil enerji tüketiminde yüzde 14'lük azaltım ve 66,6 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımını 2023'e kadar hedef olarak belirledik. Bu hedefler kapsamında çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptık. Karşılığında 3,19 milyon ton eş değer petrol tasarrufuyla kümülatif olarak 1.2 milyar dolar tasarruf sağladık. 2020'de de salgına rağmen hızımızı kesmedik. Geçtiğimiz yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yaptık. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eş değer petrol tasarruf ettik. Bunun maddi karşılığıysa 158 milyon dolara denk geliyor. 2009 yılından bu yana sanayideki enerji verimliliği projelerini teşvik etmek için destek programları uyguluyoruz. Bunlardan biri de VAP dediğimiz ve imalat sanayine sağladığımız Verimlilik Artırıcı Projeler destekleri. VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam etmekte olan toplam 307 milyon TL'lik 434 projeye 83 milyon TL'lik destek sağladık. Karşılığında yıllık 173 milyon TL parasal tasarruf ve 90 bin ton eş değer petrol kaynak tasarruf sağladık diye konuştu.

'İTHALATIMIZI VE BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK'

Bakan Dönmez, enerji sisteminin bütün aşamalarında teknolojik gelişimin sağlanması ve bu doğrultuda yerel insan kaynağı ile teknik altyapının güçlendirilmesinin de önemli hedef ve politika olarak önlerinde durduğunu söyleyerek, şöyle konuştu

Kaynak verimliliği enerji ithalatımızı azalttığı gibi enerji sisteminin her aşamasında yerli teknoloji geliştirmek de teknoloji ithalatımızı ve bağımlılığımızı azaltacaktır. Bu doğrultuda kojenerasyon, trijenerasyon ve ötesi için teknolojiyi ileri seviyede geliştiren ve bunu ihraç eden yapıya ulaşmak sizlerin ve bizlerin ortak çalışmalarıyla gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nu (TENMAK) kurduk. Bu kurum altında Enerji Enstitüsü ve Temiz Enerji Enstitüsü'nü kuruyoruz. Bu kapsamda önemli bir kapasite geliştirmiş olacak ve yeni araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imza atacağız. Sürdürülebilir bir üretim ve tüketim altyapısı kurmak ve sektörün sürdürülebilir gelişimini sağlamak için kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve değer zincirinin yerlileştirilmesi kilit noktadadır. Sektörümüzden yerli teknoloji gelişimine verdiği önemi artırmasını ve teknoloji geliştirme niyetinde olan yeni girişimleri desteklemesini de beklemekteyiz.