Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, öğrenciler için ücretsiz internet desteğini 3 ay uzattı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal yardım alan öğrencilere verilen ücretsiz internet desteği süresini 3 ay daha uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yavaş'ın, bu kapsamda yaklaşık 30 bin öğrenciye aralık, ocak ve şubat aylarında 10 GB internet desteği verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Yavaş'ın, sosyal medya hesapları üzerinden, geçen yılın sonlarında sosyal yardım alan ailelerin çocukları için başlattığı bu desteğin nisan, mayıs ve haziran olmak üzere 3 ay daha uzatıldığı bilgisini paylaştığı ifade edildi.

Yavaş'ın paylaşımının içeriğine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız."

Açıklamada, "internet insan hakkıdır" diyen Yavaş'ın, ayrıca Başkent'te kırsal mahallelerde internete erişimi olmayan ya da sınırlı internet kullanımı olan 918 mahalleye de ücretsiz wi-fi hizmeti götürülmesini sağladığı bildirildi.