Son dakika haberleri! ANKARA ÇUBUK'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ANKARA ÇUBUK'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
03.05.2021 19:58
Son dakika gündem haberi: ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Acar (55) yönetimindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Aydın Acar, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Emine G. ve Gül K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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