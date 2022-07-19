FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı

19.07.2022 08:21

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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