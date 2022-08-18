Son dakika haber! Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı

18.08.2022 01:43

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesi, Plevne Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 2 grup kavga etmeye başladı.

Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesi, Plevne Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 2 grup kavga etmeye başladı. Bir vatandaşın kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı, daha sonra ise kendi aralarında kavga ettikleri görüldü. Ayakta durmakta zorlanan ve kavga eden kişileri ise yoldan geçen bir vatandaş ayırdı. Grup daha sonra ise olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı - Son Dakika
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