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Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı

19.11.2021 00:08

Son dakika haberine göre Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi.

Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarılırken ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı

Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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