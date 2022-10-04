ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 350 bin TL değerindeki tekneyi çekiciye yükleyip, çaldığı belirlenen E.P., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 350 bin TL değerindeki teknenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 20 ayrı noktada bulunan 36 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Teknenin olay yerinden çekiciye yüklenerek, götürüldüğü tespit edildi. 2 şüpheli, gözaltına alınırken, çalınan tekne de Çankırı'daki Koyunbaba Barajı'nda bulunup, sahibine teslim edildi. Şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika