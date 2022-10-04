Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA

04.10.2022 10:16

Son dakika habere göre ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 350 bin TL değerindeki tekneyi çekiciye yükleyip, çaldığı belirlenen E.P., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 350 bin TL değerindeki tekneyi çekiciye yükleyip, çaldığı belirlenen E.P., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 350 bin TL değerindeki teknenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 20 ayrı noktada bulunan 36 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Teknenin olay yerinden çekiciye yüklenerek, götürüldüğü tespit edildi. 2 şüpheli, gözaltına alınırken, çalınan tekne de Çankırı'daki Koyunbaba Barajı'nda bulunup, sahibine teslim edildi. Şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

YORUMLAR
500
Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi Malatya'da kaçak avlanan kişiye 5 bin 695 lira ceza verildi Malatya'da kaçak avlanan kişiye 5 bin 695 lira ceza verildi Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:53 Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement