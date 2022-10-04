İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 350 bin TL değerindeki teknenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), 20 ayrı noktada bulunan 36 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Teknenin olay yerinden çekiciye yüklenerek, götürüldüğü tespit edildi. 2 şüpheli, gözaltına alınırken, çalınan tekne de Çankırı 'daki Koyunbaba Barajı'nda bulunup, sahibine teslim edildi. Şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ANKARA'DA 350 BİN LİRALIK TEKNE HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

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