Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çubuk- Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı.

Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil, Şabanözü, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 23:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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