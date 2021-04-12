Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 5-11 Nisan'da düzenledikleri operasyonlarda 40 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalar sonucu ekipler, 1 milyon 350 bin 200 boş makaron, 110 bin 520 dolu makaron, 81 bin 488 sigara sarma kağıdı, 2 bin 951 muhtelif/elektronik eşya, 2 bin 140 cinsel içerikli hap, 2 bin 102 kilogram tütün, 567 tarihi eser/sikke, 475 paket kaçak sigara, 449 litre sahte/kaçak alkol, 281 puro, 280 av tüfeği fişeği, 62 cep telefonu ve 27 bandrol ele geçirdi.